Словацький премʼєр Фіцо переніс чергову операцію. Його стан все ще «дуже важкий»

Пораненому під час стрілянини премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо провели другу операцію.

Про це пише Aktuality.

Політику видалили некротичні тканини, що залишилися після вогнепального поранення. Операція тривала менш як дві години.

Міністр оборони Роберт Каліняк каже, що стан Фіцо стабільний, але все ще «дуже важкий». Водночас повторна операція дозволила контролювати і загоїти вогнепальні рани.

За словами лікарів, Фіцо при тямі й перебуває в анестезіологічно-реанімаційному відділенні.

Каліняк додав, що знадобиться ще кілька днів, щоб зрозуміти, в якому напрямку розвиватиметься стан здоровʼя премʼєр-міністра.