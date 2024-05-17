У Києві прокуратура розслідує регулярні прориви труб біля Ocean Plaza

Київська прокуратура почала розслідування через неодноразові прориви трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Розслідування почали за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що починаючи з 2019 року по теперішній час службовці КП «Київтеплоенерго» неодноразово проводили капітальний ремонт, заміну магістрального трубопроводу та гідравлічні випробування по вулиці Антоновича. Надалі це призводило до регулярних проривів і аварій (у 2019, 2020, 2021, 2024 роках).

При цьому КП «Київтеплоенерго» з 2019 року реалізовує Програму модернізації теплових мереж міста Києва, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку. За цей час повністю реконструювали понад 300 км тепломереж у місті Києві.

Водночас 14 та 15 травня цього року двічі відбувався прорив вищевказаного магістрального трубопроводу.