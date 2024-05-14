У Києві біля метро «Либідська» стався прорив водогону. Міська влада назвала причину

У Києві, поблизу станції метро «Либідська», вдень 14 травня прорвало водогін, унаслідок чого пошкоджена й затоплена дорога по вулиці Антоновича. Рух транспорту наразі перекритий.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що це сталося під час гідравлічних випробувань.

«Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити «тонкі» місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку», — написали в КМДА.

«Київтеплоенерго» вже локалізувало місце пошкодження на вулиці Антоновича. Фахівці аварійно-відновлювальної бригади відключають ділянку й додатково обстежать локацію для проведення ремонтних робіт.

Рух транспорту наразі перекритий, водночас станція метро «Либідська» працює у звичайному режимі. Рух тролейбусів відновили.