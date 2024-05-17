Зеленський: Найглибша точка просування росіян на Харківщині — 10 км. До основних оборонних ліній вони не дійшли

Російська армія під час наступу на півночі Харківської області не дійшла до основних ліній оборони. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, пишуть Інтерфакс-Україна, РБК-Україна та УП.

За його словами, росіяни дійшли до першої лінії оборони, вибудованої українськими військовими.

«Перша лінія — це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Це є перша лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша — не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів», — пояснив Зеленський

Він додав, що перетин росіянами кордону повʼязаний із тим, що українським військовим не вистачає ППО.

«На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування — 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування — і не було», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що головна ціль росіян — це місто Вовчанськ. Крім того, вони хочуть захопити зону в 10 кілометрів.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України призупинили просування російських окупантів на Харківщині та зірвали їхні плани закріпитись у Вовчанську. Бої тривають у межах міської забудови на півночі Вовчанська.

У північній частині міста Вовчанськ на Харківщині, де тривають активні бойові дії, російські окупанти беруть цивільних мешканців у полон. Відомо про перші розстріли.