Зʼявилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» у Криму — Генштаб пише про знищення літаків

Розслідувач газети The New York Times Крістіан Тріберт опублікував високоякісні супутникові знімки наслідків атаки на аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

На знімках від компанії Maxar видно залишки вже знищеної авіаційної техніки російських окупантів, а також стовпи диму.

Крістіан Тріберт припускає, що два винищувачі МіГ-31 і один Су-27 повністю знищені, а один МіГ-29 пошкоджений. Ще видно ураження цистерн з пально-мастильними матеріалами.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ опублікував щоденне зведення втрат росії у війни станом на ранок 17 травня. Там йдеться, що за минулу добу російські окупанти втратили два літаки та один гелікоптер. Імовірно, це стосується наслідків удару по аеродрому «Бельбек».

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ