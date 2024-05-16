«Атеш»: У Криму пошкоджено головний склад аеродрому «Бельбек»

Пізно ввечері 15 травня в районі аеродрому «Бельбек» під окупованим Севастополем вдруге за добу лунали вибухи — пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому.

Про це повідомляє партизанський рух українців та кримських татар «Атеш».

«Агенти «Атеш» зі складу військових аеродрому «Бельбек» повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)», — йдеться у повідомленні.

На цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, які росія запускає по українських містах. Також зафіксовані значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.

Крім того, агенти «Атеш» повідомляють про успішні «прильоти» у Криму цього вечора. Зокрема, за їхніми даними, відомо про кілька уражених військових обʼєктів.