Прокуратура Словаччини заборонила розголошувати дані слідства щодо замаху на Фіцо

Генеральна прокуратура Словаччини наказала не розголошувати деталей розслідування щодо замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це пише Aktuality.

Прокуратура наклала «інформаційне ембарго» на розслідування нападу на Фіцо. Тому поліція не може повідомляти про справу щодо замаху на премʼєр-міністра.

Також в мережі нещодавно ширилася інформація про причетність до нападу українки, проте голова поліції Любомир Солак спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Після вбивства в соціальних мережах почали поширюватися різноманітні ненависні коментарі та заклики до ескалації насильства. Зокрема, фіксують погрози іншим членам уряду.

«Ми зафіксували кілька десятків таких випадків. Ми ідентифікували конкретних осіб у кількох [випадках] і, можливо, незабаром повідомимо результати. Ми реєструємо погрози членам уряду та іншим політичним лідерам як опозиції, так і коаліції», — сказав Солак.