Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Харківщині. Поранений начальник Вовчанської МВС

Російські окупанти завдали касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади, через що постраждали пʼятеро людей.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Серед постраждалих — двоє медиків і двоє водіїв, поранень зазнав начальник Вовчанської міської військової адміністрації. Постраждалих госпіталізували.
На місце удару виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
Наступ росіян на Харківщину
Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону».
Оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється.
- Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України призупинили просування російських окупантів на Харківщині та зірвали їхні плани закріпитись у Вовчанську. Бої тривають у межах міської забудови на півночі Вовчанська.
- У північній частині міста Вовчанськ на Харківщині, де тривають активні бойові дії, російські окупанти беруть цивільних мешканців у полон. Відомо про перші розстріли.