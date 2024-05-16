Червоний Хрест збільшує допомогу для переселенців на тлі загострення боїв на Харківщині

Міжнародний комітет Червоного Хреста збільшує обсяг допомоги для переселенців Харківської області, яким довелося залишити свій дім через загострення бойових дій у регіоні.

Про це повідомила пресслужба МКЧХ.

Всього було евакуйовано близько 8 000 людей, багато хто з них знайшов прихисток в інших сімʼях чи в родичів. Водночас цивільні з прикордонних районів продовжують прибувати в центри колективного розміщення ВПО в Харкові.

МКЧХ передав продукти та предмети особистої гігієни, щоб підтримати Товариство Червоного Хреста України. Крім того, МКЧХ підтримує низку медичних закладів у Харківській області й передає їм предмети медичного призначення для лікування людей, які дістали поранень внаслідок ескалації бойових дій.

«Ця хвиля переміщених осіб у Харкові є однією з найбільших з тих, що ми спостерігали в Україні в цьому році», — сказав глава делегації МКЧХ в Україні Юрг Еглінпід час відвідування Харкова на цьому тижні.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України призупинили просування російських окупантів на Харківщині та зірвали їхні плани закріпитися у Вовчанську. Бої тривають у межах міської забудови на півночі Вовчанська.

У північній частині міста Вовчанськ на Харківщині, де тривають активні бойові дії, російські окупанти беруть цивільних мешканців у полон. Відомо про перші розстріли.