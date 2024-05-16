Уряд Нідерландів сформував коаліцію — обіцяють продовжувати військову підтримку України

Нова урядова коаліція у Нідерландах на чолі з ультраправою Партією свободи Герта Вілдерса заявила, що продовжить політичну та військову підтримку України, передає NOS.

В урядовому плані йдеться, що Нідерланди продовжать підтримувати Україну «політично, військово, фінансово і морально проти російської агресії».

Водночас коаліція також зробить юридично обовʼязковим витрачати щонайменше 2% ВВП Нідерландів на оборону відповідно до угод з НАТО.

Reuters пише, що чотирипартійна коаліція прагнутиме до «найсуворішого в історії режиму притулку».

«Положення про відмову від європейської політики притулку та міграції буде якнайшвидше подано на розгляд Європейської комісії», — йдеться в коаліційному плані.

За словами Вілдерса, це зробить Нідерланди менш привабливими для шукачів притулку, а «люди з Африки та Близького Сходу почнуть думати, що їм буде краще в іншому місці».

Цим рішенням Нідерланди можуть приєднатися до Угорщини та Польщі, які також кидають виклик міграційній політиці ЄС.

Ці плани, ймовірно, зустрінуть опір з боку Брюсселю, оскільки країни ЄС вже погодили історичний пакт європейської системи притулку та міграції, а питання виходу з нього зазвичай обговорюються на етапі переговорів.

Урядова коаліція у Нідерландах заявила, що вона також намагатиметься обмежити вільне пересування для людей з країн, які приєднаються до ЄС у майбутньому.

Напередодні чотири нідерландські партії, зокрема й ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, які з кінця листопада вели переговори про нову коаліцію, таки домовились про формування уряду.

Наразі нічого не відомо про кандидатуру майбутнього премʼєр-міністра та лідера коаліції. Вілдерс сказав журналістам, що сторони обговорювали це питання, але продовжать дискусії пізніше.