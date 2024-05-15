Минулої доби рф втратила 1 510 військових убитими і пораненими. Генштаб розповів про ситуацію в районах бойових дій

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу російське військо орієнтовно втратило 1 510 військовослужбовців (убитими й пораненими), 14 танків, 48 бронемашин, 23 артилерійські системи, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 48 одиниць автомобільної техніки і 7 одиниць спецтехніки.

Загальні втрати росії у війні проти України з початку повномасштабного вторгнення можна переглянути в інфографіці нижче:

Оперативна обстановка в областях

У прикордонних районах Чернігівщини й Сумщини обстановка без суттєвих змін — положення військ не змінилося, розповіли в Генштабі.

Станом на 13:30 на Харківському напрямку зафіксували 3 бойових зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворог з авіації завдав двох ударів по Липцях і Малій Данилівці, де внаслідок обстрілу руйнувань зазнала будівля амбулаторії загальної практики сімейної медицини, а також приміщення гуртожитку та приватні будинки. Там поранені четверо працівників медзакладу.

Трьом медикам надали амбулаторну допомогу, медсестру з черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні.

У районі Вовчанська Сили оборони відбили наступальні дії російського війська, частково витіснили звідти окупантів, тривають оборонні дії на північних і північно-західних околицях.

На Купʼянському напрямку бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та Мʼясожарівки. Загалом Сили оборони відбили 18 ворожих атак.

Загалом, за даними Генштабу, з початку нового наступу росіян на Харківщину 10 травня росія втратила 615 військових убитими й пораненими та 98 одиниць озброєння й військової техніки. Дані щодо втрат противника ще уточнюють і оновлюють.

На Лиманському напрямку Сили оборони також відбили одну атаку противника на напрямку Червонопопівка — Новосадове, противник успіху не мав.

На Сіверському напрямку українські війська стримують 5 атак російських окупантів на напрямках Веселе — Роздолівка, Берестове — Спірне, Миколаївка — Спірне, Яковлівка — Роздолівка, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку також тривають бойові дії, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку підрозділи українських військ відбивають одну атаку противника на напрямку Зайцеве — Курдюмівка. Українські бійці свої позиції поки не втрачають.

На Покровському напрямку українські оборонці відбили дві атаки противника на напрямку Очеретине — Новоолександрівка, одне бойове зіткнення триває на напрямку Соловйове — Сокіл, ще одну атаку окупантів відбивають на напрямку Семенівка — Новоселівка Перша.

На Курахівському напрямку українські війська відбивають одну атаку противника в напрямку Славне — Новомихайлівка. Наразі Сили оборони своїх позицій не втратили, ситуація контрольована, бої тривають.

Від початку цієї доби ворог найбільш активний на Времівському напрямку. Тут підрозділи Сил оборони відбили 8 атак і продовжують стримувати ще дві на напрямках Микільське — Костянтинівка, Солодке — Костянтинівка, Завітне Бажання — Старомайорське, Володине — Старомайорське. Українські війська позицій не втрачали, бої тривають.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника на напрямку Новопрокопівка — Роботине, окупанти успіху не мали.

Загалом з початку доби відбулося 41 бойове зіткнення. Противник завдав одного авіаційного удару з використанням КАБів та 17 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 470 обстрілів позицій українських військ.

За даними Генштабу, від початку доби вдалося ліквідувати майже 260 окупантів, 76 одиниць озброєння і військової техніки, а також уразити два ворожих пункти зберігання боєприпасів.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі тривають бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Прокуратура повідомила, що російські війська під час наступу у Вовчанській громаді захопили в полон цивільних українців. Місцевих жителів помістили в підвал 11 травня, а деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатися до волонтерів. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.