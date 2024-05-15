У Грузії тривають протести проти закону про «іноагентів». Реакція міжнародної спільноти

Парламент Грузії 14 травня в третьому, остаточному читанні ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» — так званий закон про «іноагентів». Це викликало нову хвилю протестів та реакцію з боку міжнародної спільноти.

Протести

Після ухвалення законопроєкту в парламенті активували червоний рівень безпеки, що означає, що до будівлі допускали тільки тих, кого визначив голова апарату парламенту. Мітингувальників закликали протестувати «у мирних рамках».

Силовики Міністерства внутрішніх справ Грузії зайняли територію перед парламентом, затримуючи демонстрантів і заявляючи, що протест нібито набув насильницького характеру.

Загалом на протесті співробітники МВС затримали 13 людей за непокору законним вимогам поліції та дрібне хуліганство. Серед затриманих є активіст Лазаре Григоріадіс, який брав участь у протестах проти закону про «іноагентів» у 2023 році, а ще лідер Антиокупаційного руху Давид Кацарава, передає «Ехо Кавказу».

Міжнародна реакція

Європейські й міжнародні політики відреагували на ухвалення у Грузії закону про «іноагентів».

Президент Європарламенту Роберта Мецола написала, що її установа підтримує народ Грузії: «Тбілісі, ми тебе чуємо! Ми бачимо вас! Грузини на вулицях мріють про Європу. Гордо майорить європейський прапор. Вони хочуть європейського майбутнього».

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що його крана підтримує грузинів у їхній боротьбі за європейське майбутнє.

«Ніхто не має права забрати вашу європейську мрію. Ніхто не має права заглушити бажання людей жити за цінностями», — написав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає ухвалений закон несумісним з європейськими нормами та цінностями. Він закликав грузинську владу поважати право на мирні збори та протести.

Міністр Великої Британії у справах Європи Нусрат Гані написала, що сцени в Грузії шокують. За її словами, Британія вважає, що підтримка закону про «іноагентів» суперечить амбіціям країни стати сучасною європейською демократією.

У США теж відреагували на закон про «іноагентів» і назвали його «у стилі Кремля». Прессекретар Білого дому Карін Жан-Пʼєр заявила, що Вашингтон висловлював стурбованість законодавством, яке суперечить демократичним цінностям і віддаляє Грузію від ЄС.

США очікують від президента Грузії вето на закон. Якщо ж цей закон таки імплементують, то «це змусить нас кардинально переглянути наші відносини з Грузією», додала Карін Жан-Пʼєр.

Що відбувається в Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Закон змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

Це друга спроба ухвалити закон — рік тому голосування скасували на тлі масштабних протестів і сутичок. Зараз голосування теж супроводжується протестами. Затримання біля парламенту почалися 15 квітня, а 16 квітня були сутички з силовиками.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про «іноагентів».

Євросоюз попередив, що ухвалення цього закону може зупинити європейську інтеграцію Грузії. У грудні 2023 року країна отримала статус кандидата в члени ЄС.

1 травня законопроєкт підтримали в другому читанні та відправили на третє. Після цього в Тбілісі поновилися протести.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала відкласти дату набуття чинності закону про «іноагентів» до 1 листопада — тобто після проведення в країні парламентських виборів, запланованих на 26 жовтня.