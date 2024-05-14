Ситуація на Харківщині. Сили оборони відійшли на вигідніші позиції в районі Вовчанська

На окремих ділянках Харківського напрямку, у районах Лук’янців і Вовчанська українські військові перемістились на більш вигідні позиції.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Таке рішення ухвалили, щоб зберегти життя українських військовослужбовців та уникнути втрат. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським військам закріпитись і контратакують.

На Харківському напрямку підрозділи українських військ відбили 11 атак росіян, зокрема на напрямках Глибоке — Липці, Лук’янці — Липці, Борисівка — Нескучне, Шебекіно (рф) — Вовчанськ. Три бойові зіткнення ще тривають.

Генштаб пише, що за сьогодні на цьому напрямку росіяни втратили 162 військових (убиті та поранені), також пошкодили та знищили 26 одиниць військової техніки.

На Купʼянському напрямку росіяни атакували 16 разів на напрямках Лиман Перший — Синьківка, Вільшанка — Синьківка, Вільшанка — Петропавлівка, Кислівка — Іванівка, Крохмальне — Берестове, Коломийчиха — Стельмахівка, Коломийчиха — Мясожарівка, Ковалівка — Новоєгорівка, Площанка — Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має.

Крім того, українські війська відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що головком ЗСУ Олександр Сирський перебуває у ключових місцях боїв. За словами президента, ситуація на фронті контрольована.