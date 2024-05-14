Українське військо зачищає Вовчанськ від росіян — бойові дії на Харківщині тривають

Українські військові зачищають міську забудову Вовчанська на Харківщині. Бойові дії тривають, ситуація контрольована, відзвітували в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак росіян на напрямках Нова Товолжанка (рф) — Вовчанськ, Шебекіно (рф) — Вовчанськ, Гатище — Вовчанськ, Муром — Стариця, Стрілеча — Глибоке, Пильна — Глибоке, Глибоке — Липці. На цьому напрямку втрати росії становлять 164 окупанти та 25 одиниць техніки.

У Чернігівській та Сумській областях обстановка без суттєвих змін.

На Купʼянському напрямку українські війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший — Синьківка, Вільшанка — Синьківка, Крохмальне — Берестове, Коломийчиха — Стельмахівка, Ковалівка — Новоєгорівка, Площанка — Макіївка. Позицій не втратили, на деяких ділянках українські солдати покращили тактичне положення. На напрямках Ковалівка — Новоєгорівка та Кислівка — Іванівка тривають бої за окремі позиції.

На Лиманському напрямку українські військові відбили одну атаку росіян на напрямку Червонопопівка — Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 15 атак противника на напрямках Лисичанськ — Білогорівка, Новодружеськ — Білогорівка, Веселе — Верхньокамянське, Золотарівка — Верхньокамянське, Веселе — Роздолівка, Миколаївка — Спірне. Без втрат позицій з боку України.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили 35 атак противника на напрямках Бахмут — Іванівське, Бахмут — Кліщіївка, Одрадівка — Кліщіївка. Також без втрат позицій, але на окремих з них провели зміну позицій для збереження життя військових.

На Покровському напрямку війська України відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине — Новоолександрівка, Очеретине — Євгенівка, Очеретине — Калинове, Архангельське — Новоолександрівка. На деяких ділянках провели зміну позицій Сил оборони через інтенсивний вогневий вплив російських окупантів. На напрямках Соловйове — Сокіл, Очеретине — Соловйове, Очеретине — Євгенівка, Семенівка — Новоселівка Перша, Семенівка — Уманське, Піски — Нетайлове втрат позицій немає. На деяких ділянках у межах напрямку українські підрозділи покращили тактичне положення.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника на напрямках Старомихайлівка — Красногорівка, Славне — Новомихайлівка.

На Времівському напрямку війська угруповання відбили 11 атак противника на напрямках Солодке — Водяне, Завітне Бажання — Старомайорське, Володине — Старомайорське.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника на напрямку Олешківські Піски — Кринки.

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Загалом за добу між Силами оборони України й російським військом відбулося 148 бойових зіткнень.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі йдуть бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Пізніше ворог окупував Лукʼянці. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.