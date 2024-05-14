США заблокували схему, через яку Дерипаска хотів отримати заморожені $1,5 мільярда

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російського бізнесмена і трьох російських компаній, які мали допомогти олігарху Олегу Дерипасці отримати доступ до заморожених $1,5 мільярда.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
США ввели санкції проти росіянина Дмитра Бєлоглазова, а також проти акціонерного товариства Iliadis, міжнародної компанії Rasperia Treiding Limited і ТОВ «Титул».
У червні 2023 року Дерипаска спільно з росіянином і власником консалтингової фірми «Титул» Дмитром Бєлоглазовим узгодив операцію з продажу заморожених акцій олігарха європейській компанії. За кілька тижнів після цього створили вони компанію Iliadis як дочку фірми «Титул». На початку 2024 року Iliadis придбав російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia Treiding Limited, якій належать заморожені акції Дерипаски.
Таким чином російський олігарх та його поплічник намагалися вивести заморожені активи з-піж раніше введених санкцій. Однак цю схему викрили, а росіянин і повʼязані з аферою фірми потрапили під санкції.
Минулого тижня австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) після інтенсивного тиску з боку США відмовився від купівлі акцій компанії, повʼязаної з Дерипаскою.
- 15 лютого 2024 року СБУ повідомила про підозру Дерипасці та затримала його українських топменеджерів, які постачали до росії сировину для виробництва ракет «Іскандер».
- Проєкт «Схеми» ще у 2019 році провів розслідування і зʼясував, що дочірня компанія холдингу Олега Дерипаски видобуває в Україні кварцит, який вивозить до росії для потреб російських військових. Тоді щотижня на російські заводи відправляли сотні тонн кварциту, що становить майже весь обсяг видобутку за рік.
- Дерипаска опинився у списку росіян, проти яких у квітні 2018 року Мінфін США запровадив санкції. Під їхню дію потрапили й підконтрольні бізнесменові компанії, зокрема «РУСАЛ» — єдиний виробник первинного алюмінію в рф. Санкції передбачають заморожування активів у США, а також заборону для американських громадян укладати угоди з цими компаніями.