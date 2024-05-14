США заблокували схему, через яку Дерипаска хотів отримати заморожені $1,5 мільярда

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російського бізнесмена і трьох російських компаній, які мали допомогти олігарху Олегу Дерипасці отримати доступ до заморожених $1,5 мільярда.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

США ввели санкції проти росіянина Дмитра Бєлоглазова, а також проти акціонерного товариства Iliadis, міжнародної компанії Rasperia Treiding Limited і ТОВ «Титул».

У червні 2023 року Дерипаска спільно з росіянином і власником консалтингової фірми «Титул» Дмитром Бєлоглазовим узгодив операцію з продажу заморожених акцій олігарха європейській компанії. За кілька тижнів після цього створили вони компанію Iliadis як дочку фірми «Титул». На початку 2024 року Iliadis придбав російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia Treiding Limited, якій належать заморожені акції Дерипаски.

Таким чином російський олігарх та його поплічник намагалися вивести заморожені активи з-піж раніше введених санкцій. Однак цю схему викрили, а росіянин і повʼязані з аферою фірми потрапили під санкції.

Минулого тижня австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) після інтенсивного тиску з боку США відмовився від купівлі акцій компанії, повʼязаної з Дерипаскою.