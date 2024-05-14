Рада ЄС погодила розширення механізму санкцій проти Ірану за підтримку росії

Рада Євросоюзу 14 травня вирішила розширити сферу застосування санкцій ЄС проти Ірану у звʼязку з його військовою підтримкою війни росії проти України.
Про це пише пресслужба Ради ЄС.
Нинішні санкційні «рамки», ухвалені в липні 2023 року, забороняють експорт компонентів, що використовуються у виробництві безпілотників з ЄС до Ірану, передбачають обмеження на поїздки, а також заходи із заморожування активів проти осіб, відповідальних за іранську програму БпЛА.
З огляду на військову підтримку Іраном війни росії, а також недержавних збройних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря Рада ЄС вирішила розширити обмеження не лише на БпЛА, а й на ракети.
Відтепер ЄС зможе вводити санкції проти фізичних та юридичних осіб, які постачають, продають або в інший спосіб беруть участь у передачі іранських ракет та БпЛА:
- на підтримку агресивної війни росії проти України;
- на підтримку озброєних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря;
- на порушення Резолюції Ради безпеки ООН 2216.
Підсанкційним особам зможуть забороняти вʼїзд до Європейського Союзу, а також арештовувати їхні активи. Крім того, забороняється надання коштів або економічних ресурсів фізичним чи юридичним особам, субʼєктам або органам, включеним до переліку.
- 21 лютого 2024 року агентство Reuters із посиланням на шість джерел, серед яких три іранські, написало, що Іран відправив росії 400 балістичних ракет класу «земля — земля». Ішлося про ракети сімейства Fateh-110, серед яких і гіперзвукові Zolfaghar. Поставки нібито почалися на початку січня, було вже щонайменше чотири передачі.
- 22 лютого у Вашингтоні заявили, що не мають підтверджень передачі Іраном ракет. Проте переговори між Іраном і рф щодо ракет активно просуваються.