«Ситуація важка, але контрольована». На Харківщині збільшується сіра зона

Російські війська у Харківській області намагаються розтягнути оборону Збройних сил України. Вони атакують невеликими групами на нових напрямках.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках», — сказав він.

За останній час українські військові відбили близько 15 російських атак. Сили оборони України контролюють ситуацію.

Наразі триває евакуація цивільних з небезпечних напрямків. Уже вивезли 7 500 людей, а за сьогодні, 13 травня, планують вивезти 1 600.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі йдуть бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.