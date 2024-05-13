Росія обстріляла понад 30 міст і сіл на Харківщині. У Вовчанську семеро поранених

За минулу добу російська армія обстріляла понад 30 населених пунктів Харківщини, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.
У селі Дворічна 46-річна жінка дістала поранення під час артилерійського обстрілу, в Ізюмі жінка поранилась при детонації боєприпасу, а у Вовчанську від серії ударів постраждали семеро людей. Обійшлося без загиблих.
Наразі 1 695 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2 589 — з Харківського, 44 — з Богодухівського, ще 1 434 людини евакуювали волонтери. Загалом на сьогодні евакуйовано 5 762 людини.
- Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі йдуть бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.