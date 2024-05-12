Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Є жертви

Зранку російські війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині, північніше від якого йдуть активні бої. Через обстріл загинула жінка 1950 року народження — вона та ще троє людей опинилися під завалами зруйнованого будинку.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
Рятувальники змогли дістати з-під завалів двох чоловіків, а господар оселі вибрався самостійно ще до приїзду рятувальників.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі через обстріл Вовчанська постраждав 38-річний чоловік. У місті через обстріл пошкоджені десятки приватних та багатоповерхових будинків.
За понад дві доби з Харківщини евакуювали понад 4 000 тисячі жителів з населених пунктів, де є загроза для життя й здоровʼя цивільних.
- За даними аналітичного проєкту DeepState, росіяни зайняли Плетенівку та рухаються в бік Вовчанська. Ситуація на Харківщині ускладнюється, росіяни вводять все більше сил, просуваються групами до населених пунктів і намагаються там закріплятися. Хоча головна мета — відвести увагу українських військ з інших ділянок фронту.