Генштаб заявив, що росіяни втратили літак і ще 1 260 військових. Яка ситуація на фронті

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу (11 травня) російські війська втратили ще один російський штурмовик Су-25 й орієнтовно 1 260 військових (убитими та пораненими). А ще пʼять танків, 22 бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 42 безпілотники різних типів, 64 одиниці автомобільної техніки та цистерн і дві одиниці спецтехніки.

Загальні втрати росіян на війні проти України від початку повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень. Загалом росіяни завдали 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку росіяни, за підтримки авіації, провели 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ і Бугруватка Харківської області. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах Вільчі, Липців, Лиману, Ізбицького, Веселого, Петрівки, Козачої Лопані, Синельникового, Глибокого, Широкого й Вовчанських Хуторів на Харківщині.

На Купʼянському напрямку українські військові відбили 19 атак в районах Синьківки, Новоєгорівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області — ворог намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 10 атак в районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області та Новосадового й Тернів Донецької області.

На Сіверському напрямку українські військові відбили 16 атак в районах Білогорівки Луганської області та Верхньокамʼянського, Спірного, Виїмки та Роздолівки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські військові відбили 27 атак в районах Кліщіївки, Андріївки, Іванівського, Часового Яру, Григорівки та Нового Донецької області.. Також росіяни завдали авіаційного удару у районі Курдюмівки Донецької області.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки в районах Семенівки, Калинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Новоселівки Першої, Уманського та Нетайлового Донецької області. Росіяни, за підтримки авіації, намагаються витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 10 атак росіян і тримають позиції в районах Костянтинівки, Солодкого, Красногорівки та Водяного.

На Времівському напрямку українські військові відбили 16 атак в районах Урожайного й Старомайорського Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни, за підтримки авіації, двічі атакували українські позиції в районі Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку росіяни 5 разів безуспішно атакували українські позиції в районі Кринок Херсонської області.

За даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська зайняли села Стрілеча, Красне, Пильна й Борисівка — вони переходять у червону зону. Також окупанти намагаються закріплятися в населених пунктах Мороховець, Олійникове, Лукʼянці та Зелене. Аналітики стверджують, що зараз тривають бої за Глибоке. Це останнє село перед ключовим для росіян пунктом — Липці.

DeepState стверджує, що росіяни зайняли Плетенівку та рухаються в бік Вовчанська, намагаються закріпитися в селах Огірцеве, Гатище, Стариця й Бугруватка. За словами аналітиків, ситуація на Харківщині ускладнюється — росіяни вводять все більше сил, просуваються групами до населених пунктів і намагаються там закріплятися. Хоча головна мета — відвести увагу українських військ з інших ділянок фронту.