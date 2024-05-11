Українські війська збили на сході російський штурмовик Су-25

Українські зенітники збили на Донбасі російський штурмовик Су-25.

Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні уразили черговий Су-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі», — сказано в повідомленні бригади.

Минулого разу бійці 110 ОМБр, що воює на Авдіївському напрямку, збили Су-25 тиждень тому — 4 травня, за що їм особисто подякував президент Володимир Зеленський.