Керівник Харківського гарнізону каже, що ворога зупинили в «сірій зоні». На півночі області тривають бої

Силам оборони України вдалося зупинити російську армію в «сірій зоні» на півночі Харківської області, у низці прикордонних населених пунктів точаться бої.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

За його даними, бойові дії зараз йдуть у районах населених пунктів Стрілеча, Пильне, Борисівка, Олійнікове й Огірцеве. За добу там вдалося відбити девʼять атак.

Мельник додав, що командування ухвалило рішення, які дозволять «ще більше посилити» Сили оборони.

Росіяни намагаються атакувати й на Купʼянському напрямку. Там ЗСУ відбили 13 атак.

«В обох випадках ситуація під контролем. Українське військово-політичне командування і підрозділи на зазначених ділянках фронту роблять все для того, щоб російські окупанти зазнали невдачі у своїх чергових кровожерливих намірах», — підсумував Мельник.

Воїни підрозділу «Гострі Картузи» стверджують, що росіяни зайняли кілька сіл, які розташовані майже на кордоні Харківщини й були важкими для утримання. Але лінію оборони не прорвано. За їхніми словами, зараз бої значно менш активні, ніж були вчора, «ситуація повністю стабілізована».