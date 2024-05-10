Пентагон оприлюднив перелік озброєння, яке ввійде в новий пакет допомоги Україні

Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, яке увійде в новий пакет допомоги на $400 мільйонів.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
До пакета увійдуть:
- додаткові ракети для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- додаткові HIMARS і боєприпаси до них;
- зенітні ракети Stinger;
- артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм калібрів;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- машини із захистом від мін і засідок (MRAP);
- причепи для перевезення важкої техніки;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
- стрілецька зброя і додаткові патрони, гранати;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;
- підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
- прибережні й річкові патрульні катери;
- хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- допоміжне обладнання.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає надання Україні майже $61 мільярда військової допомоги. Того ж дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю в $1 мільярд.