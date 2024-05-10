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Пентагон оприлюднив перелік озброєння, яке ввійде в новий пакет допомоги Україні

Автор:
Олександра Опанасенко
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Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, яке увійде в новий пакет допомоги на $400 мільйонів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

До пакета увійдуть:

  • додаткові ракети для ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • додаткові HIMARS і боєприпаси до них;
  • зенітні ракети Stinger;
  • артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм калібрів;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • машини із захистом від мін і засідок (MRAP);
  • причепи для перевезення важкої техніки;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
  • стрілецька зброя і додаткові патрони, гранати;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;
  • підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
  • прибережні й річкові патрульні катери;
  • хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
  • допоміжне обладнання.