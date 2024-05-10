Командувач Сухопутних військ ЗСУ: Критична фаза війни настане в найближчі два місяці

Критична фаза війни настане в найближчі два місяці, заявив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в інтервʼю The Economist. За його словами, росія розуміє, що озброєння від США тільки почало надходити на фронт, і кидає всі сили, аби вибити українські підрозділи із займаних позицій.

«Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них», — каже Павлюк.

Павлюк вважає, що атаки росіян і надалі зосереджуватимуться на Луганській та Донецькій областях. Але розвідка припускає, що російські війська незабаром посилять наступ, атакуючи північно-східні райони Харківщини та Сумщини.

«Росія перевіряє стабільність наших ліній оборони, перш ніж обрати найбільш прийнятний напрямок для наступу», — пояснив Павлюк.

Однак, за словами Павлюка, росіяни не полишають намірів захопити й Київ після невдалого наступу на початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ формують десять нових бригад, готуючись до наступу росіян, а частину сил розгорнуть для захисту Києва.

«Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист міста в майбутньому», — сказав Павлюк.

Водночас Павлюк наголосив, що, крім артилерії та бронетехніки, українській армії потрібно й посилення протиповітряної оборони.

Очікувана поставка винищувачів F-16 на початку літа дасть значний «психологічний поштовх», а ще убезпечить від атак російських бомбардувальників. Зараз російські літаки залишаються на відстані, що поза зоною досяжності української ППО. Павлюк каже, що через це на передові позиції українських військових росіяни скидають близько 130 керованих авіабомб за добу.