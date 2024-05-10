У Києві для промисловості та бізнесу вводять графіки відключень світла

У Києві для промисловості та бізнесу запроваджують графіки відключень світла.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Обмеження почнуться сьогодні о 18:00 і триватимуть до 07:00 завтра. В енергосистемі склалася складна ситуація. Для жителів столиці обмежень не буде, але влада просить економити електроенергію, особливо в пікові вечірні години.
- У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
- Того ж дня в «Укренерго» повідомили, що по всій Україні з 18:00 по 23:00 точно обмежать електропостачання для бізнесу та промисловості. Якщо споживання зростатиме, аварійні відключення світла будуть й у побутових споживачів. Україна запросила аварійної допомоги в західних сусідів.