У Києві для промисловості та бізнесу вводять графіки відключень світла

У Києві для промисловості та бізнесу запроваджують графіки відключень світла.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Обмеження почнуться сьогодні о 18:00 і триватимуть до 07:00 завтра. В енергосистемі склалася складна ситуація. Для жителів столиці обмежень не буде, але влада просить економити електроенергію, особливо в пікові вечірні години.