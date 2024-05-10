Антикорупційний суд визначив заставу нардепу Клочку у справі про незаконне збагачення

Вищий антикорупційний суд застосував до народного депутата від фракції «Слуги народу» Андрія Клочка запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави з покладанням обовʼязків.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В органі не назвали прізвище фігуранта, проте, за інформацією «Бабеля», йдеться саме про Клочка.

На підозрюваного поклали такі процесуальні обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава може бути внесена не пізніше пʼяти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обовʼязків, покладених на підозрюваного, — до 10 липня.

За даними слідства, у 2020—2021 роках народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень, хоча офіційний дохід і заощадження його та дружини за цей період не перевищували 14 мільйонів гривень.

Різниця між вартістю придбаного майна і коштами нардепа становила 11 мільйонів гривень.

Ідеться про три земельні ділянки на Київщині, пʼять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, а також автівки Tesla і Merсedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. За статтею 368-5 КК України Клочку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.