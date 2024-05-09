Рада ухвалила закон про надання українцям адміністративних послуг, зокрема за кордоном

Верховна Рада на засіданні 9 травня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 11017 про надання окремих адміністративних послуг українцям, зокрема за кордоном.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За проголосували 236 депутатів.

Законопроєкт законодавчо закріплює можливість одночасно оформити (зокрема замість втраченого або викраденого) й обміняти паспорт громадянина України та закордонний паспорт. За кордоном українці зможуть оформити ці документи в підрозділах державного підприємства «Документ».

Також законопроєкт встановлює безстроковий термін дії паспорта громадянина України у формі картки для людей, які досягли 65 років.

Термінове оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта тепер робитимуть не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів).