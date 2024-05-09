Заступника глави Мінагрополітики відправили під варту — його підозрюють у заволодінні землею держави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід заступнику міністра аграрної політики та продовольства України — тримання під вартою до 7 липня з можливістю внести заставу в розмірі понад 20 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Хоч ВАКС не називає імені підозрюваного, з деталей справи випливає, що йдеться про заступника міністра Миколи Сольського Маркіяна Дмитрасевича. Він фігурує у кримінальній справі про заволодіння державною землею.

У разі внесення застави до підозрюваного застосують низку процесуальних обовʼязків. Серед іншого, йому не можна буде відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора/судді та спілкуватися зі свідками. Також він має здати документи для виїзду за кордон, прибувати до суду за кожним викликом і носити електронний браслет.

Центр протидії корупції пише, що до ймовірної схеми, за версією слідства, Дмитрасевича залучив міністр аграрної політики Сольський. У розмовах Дмитрасевич представлявся як «Маркіян від Миколи Сольского».

Що передувало

Міністр агрополітики Микола Сольський 23 квітня отримав підозру в незаконному заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і в спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Йому загрожує до 12 років увʼязнення. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак 26 квітня за Сольського внесли заставу.

Його заступнику Маркіяну Дмитрасевичу не змогли повідомити про підозру в той же день, бо 22—28 квітня він перебував у відрядженні в Брюсселі. 29 квітня Дмитрасевич повернувся до України.

За словами міністра Сольського, справа стосується 2017—2018 років, коли він був адвокатом і не займав держпосад. Він стверджує, що йдеться про спір між державними підприємствами та військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.