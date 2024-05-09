Більшість клієнтів збанкрутілої криптобіржі FTX отримають свої гроші назад із відсотками

Майже всі клієнти збанкрутілої криптовалютної біржі FTX отримають свої гроші назад.
Про це повідомляє CNBC із посиланням на судові документи.
За оцінками FTX, вона заборгувала кредиторам майже $11,2 мільярда. Компанія заявила, що готова розподілити між кредиторами $14,5—16,3 мільярда. Ці кошти біржа отримала, продавши ряд активів, зокрема венчурні інвестиції біржі та інші інвестиції хеджфонду Alameda.
Клієнти, чиї вимоги становлять $50 тисяч або менше (а таких приблизно 98%), отримають орієнтовно 118% від суми боргу.
Цей план виплат ще має затвердити суд.
- Криптобіржу FTX заснував Бенкман-Фрід у 2019 році. На початку 2022 року її оцінювали у $32 мільярди. 11 листопада 2022 року FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід пішов із посади гендиректора. Того ж дня FTX переказала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, що теж належала засновнику біржі.
- 13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його в реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Засновника FTX екстрадували до США.
- 28 березня 2024 року Бенкмана-Фріда засудили до 25 років увʼязнення за шахрайство.