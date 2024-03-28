Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід отримав 25 років увʼязнення у справі про шахрайство

Окружний суддя США Льюїс Каплан засудив засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда до 25 років увʼязнення за крадіжку $8 млрд у клієнтів заснованої ним нині збанкрутілої криптовалютної біржі. Його також звинуватили у брехні під час свідчень на суді, передає Reuters.

Присяжні визнали 32-річного Бенкмана-Фріда винним за семи пунктами звинувачення у шахрайстві та змові. Прокуратура назвала це одним із найбільших фінансових шахрайств в історії США.

Суддя каже, що «сума збитків легко перевищує $550 млн». За його словами, інвестори FTX втратили $1,7 млрд, кредитори — $1 млрд, а клієнти — $8 млрд. Він також дійшов висновку, що Бенкман-Фрід намагався вплинути на свідка напередодні суду й тричі давав неправдиві свідчення на суді.

Суддя також заявив, що Бенкман-Фрід збрехав під час своїх свідчень на суді, коли сказав, що не знав, що його хедж-фонд витратив депозити клієнтів від FTX.

Федеральні прокурори домагалися для нього увʼязнення на строк від 40 до 50 років. Адвокат просив про термін менше 5,5 року.

Бенкман-Фрід на свій захист сказав, що він припустився помилки, не створивши команду з управління ризиками, але заперечив, що мав намір вкрасти гроші клієнтів.