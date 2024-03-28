Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід отримав 25 років увʼязнення у справі про шахрайство

Окружний суддя США Льюїс Каплан засудив засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда до 25 років увʼязнення за крадіжку $8 млрд у клієнтів заснованої ним нині збанкрутілої криптовалютної біржі. Його також звинуватили у брехні під час свідчень на суді, передає Reuters.
Присяжні визнали 32-річного Бенкмана-Фріда винним за семи пунктами звинувачення у шахрайстві та змові. Прокуратура назвала це одним із найбільших фінансових шахрайств в історії США.
Суддя каже, що «сума збитків легко перевищує $550 млн». За його словами, інвестори FTX втратили $1,7 млрд, кредитори — $1 млрд, а клієнти — $8 млрд. Він також дійшов висновку, що Бенкман-Фрід намагався вплинути на свідка напередодні суду й тричі давав неправдиві свідчення на суді.
Суддя також заявив, що Бенкман-Фрід збрехав під час своїх свідчень на суді, коли сказав, що не знав, що його хедж-фонд витратив депозити клієнтів від FTX.
Федеральні прокурори домагалися для нього увʼязнення на строк від 40 до 50 років. Адвокат просив про термін менше 5,5 року.
Бенкман-Фрід на свій захист сказав, що він припустився помилки, не створивши команду з управління ризиками, але заперечив, що мав намір вкрасти гроші клієнтів.
- Криптобіржа FTX була заснована Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року її оцінювали у $32 млрд. 11 листопада 2022 року FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід пішов із посади гендиректора. Того ж дня FTX переказала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, що також належала засновнику біржі. 13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його в реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів і бірж повідомила, що Бенкман-Фрід ошукав інвесторів більш як на $1,8 млрд. Засновника FTX екстрадували до США.