Вірменія припиняє фінансування діяльності ОДКБ, який де-факто очолює росія

Вірменія припиняє фінансування діяльності Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Цей військово-політичний блок де-факто очолює росія, а входять до нього також Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан.
Речниця вірменського Міністерства закордонних справ Ані Бадалян у коментарі Factor.am заявила, що країна не буде давати грошей, але й не виступатиме проти ухваленого бюджету ОДКБ в обмеженому форматі.
Вірменія вже не бере участі в діяльності структури ОДКБ, зокрема у спільних військових навчаннях, але поки не вийшла з блоку.
- Вірменія в лютому 2024 року заморозила свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де домінує росія, а на початку березня почала вимагати від рф вивести своїх військових з міжнародного аеропорту «Звартноц» у Єревані.
- Вірменія раніше оголошувала про плани вийти з ОДКБ. У червні 2023 року премʼєр Вірменії заявив, що його країна — не союзник росії у війні проти України. У Кремлі сказали, що «взяли це до уваги». Загалом Єреван віддаляється від росії через її фактичну відмову допомогти Вірменії в останній війні з Азербайджаном.
- У березні 2024 року міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Євросоюзі та прагне налагодити тісніші звʼязки із Заходом.