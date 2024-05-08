Вірменія припиняє фінансування діяльності ОДКБ, який де-факто очолює росія

Вірменія припиняє фінансування діяльності Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Цей військово-політичний блок де-факто очолює росія, а входять до нього також Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан.

Речниця вірменського Міністерства закордонних справ Ані Бадалян у коментарі Factor.am заявила, що країна не буде давати грошей, але й не виступатиме проти ухваленого бюджету ОДКБ в обмеженому форматі.

Вірменія вже не бере участі в діяльності структури ОДКБ, зокрема у спільних військових навчаннях, але поки не вийшла з блоку.