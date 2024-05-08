Цьогорічний квітень став найтеплішим за всі роки спостережень. Природа бʼє рекорди 11 місяців поспіль

Людство пережило найтепліший квітень за всю історію спостережень, як і всі попередні 11 місяців, що один за одним встановлювали нові температурні рекорди. Незважаючи на те, що це незвично, подібна смуга щомісячних рекордів глобальної температури вже була в 2015—2016 роках.

Про це повідомила служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу.

Зокрема, квітень 2024 року виявився спекотнішим, ніж будь-який попередній квітень у всьому світі. Середня температура повітря протягом місяця над поверхнею землі становила +15,03 °C — це на 0,14°C вище попереднього рекорду у квітні 2016 року та на 0,67 °C вище середньої температури у квітні в 1991—2020 роках.

Середня температура квітня була на 1,58 °C вище середнього показника доіндустріального періоду 1850—1900 років.

Водночас середня глобальна температура за останні 12 місяців теж стала найвищою за всю історію спостережень. Вона на 0,73 °C вище середнього показника 1991—2020 років і на 1,61 °C — 1850—1900 років. Науковці пов’язують зміни в кліматі з погодним явищем Ель-Ніньо.

У квітні 2024 середня глобальна температура поверхні Світового океану становила +21,04 ℃ — це найвищий показник для цього місяця, однак нижче за рекордну температуру в березні — +21,07°C.