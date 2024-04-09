Світ пережив найтепліший березень за всю історію спостережень

Людство пережило найтепліший березень за всю історію спостережень, як і всі попередні десять місяців, що один за одним встановлювали нові температурні рекорди.

Про це повідомила служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу.

Середня температура на поверхні в березні становила +14,14 °C, що на 0,73 °C вище за середній показник 1991—2020 років для березня та на 0,10 °C вище за попередній рекорд березня 2016 року. Водночас місяць був на 1,68 °C теплішим за середню температуру березня в доіндустріальний період 1850—1900 років.

Водночас середня глобальна температура за останні 12 місяців теж стала найвищою за всю історію спостережень. Вона на 0,70 °C вища за середній показник 1991—2020 років і на 1,58 °C — 1850—1900 років.