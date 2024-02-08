Цьогоріч планета Земля пережила найспекотніший січень у історії

Минулий місяць став найспекотнішим січнем за всю історію спостережень.

Про це повідомила Європейська служба Коперника зі змін клімату (C3S), передає Reuters.

За дослідженнями C3S з 1950 року, минулий місяць затьмарив попередній найтепліший січень, що був у 2020 році.

На Землі стає дедалі гарячіше: найспекотнішому січню передував найтепліший 2023 рік за всю історію спостережень з 1850 року. Вчені вважають, що здебільшого такі кліматичні зміни спричинені діяльністю людини та появою природного явища Ель-Ніньо.

«Ми пережили не лише найтепліший січень за всю історію спостережень, а й цілий попередній рік, який більш ніж на 1,5 °C перевищив доіндустріальний базовий рівень. Єдиний спосіб зупинити глобальне потепління — стрімке скорочення викидів парникових газів», — сказала заступниця директора C3S Саманта Берджесс.

Попри те, що річна температура на 1,5 °C перевищила рівень доіндустріального періоду, світ іще не порушив Паризьку угоду 2015 року.

Деякі вчені заявляють, що досягти мети угоди, тобто втримати зростання середньої світової температури на рівні значно нижче 2 °C — вже нереально. Втім, усе ж закликають уряди діяти швидше, щоб скоротити викиди CO2 і хоча б відтягнути момент перевищення крайнього показника, що може спричинити аномальну спеку, посуху, підвищення рівня моря, смерті людей та вимирання екосистем.