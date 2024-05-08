Через удар росії в Херсоні пошкоджені колії та залізничний вокзал. У Білозерці загинула людина, є поранені

Російські війська обстріляли в Херсоні залізничний вокзал і колії — вони пошкоджені.
Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що рух поїзда № 121/122 «Київ — Херсон — Київ» тимчасово обмежили до Миколаєва, а пасажирів до Херсону і зворотно везтимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці.
Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін тим часом повідомляє про обстріл селища Білозерка. Там у власному будинку загинула жінка 1959 року народження, ще двоє людей поранені.
У важкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя і руки. Також госпіталізували 65-річну жінку з контузією і вибуховою травмою. Стан жінки оцінюють як середньої тяжкості.
- У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
- У Львівській та Вінницькій областях, Запоріжжі, Броварах і в районі Полтави є руйнування. У Броварах двоє поранених. ППО збила 33 ракети Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», 2 керовані авіаракети Х-59/Х-69 і 20 дронів Shahed. Загалом ворог запустив по Україні 55 ракет і 21 безпілотник.