ОЗХО не має підтвердження застосування хімічної зброї в Україні

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХО) не має однозначних доказів застосування хімічної зброї у війні росії проти України.

Про це йдеться в офіційній заяві ОЗХО.

Наявна в секретаріату ОЗХО нформація, за допомогою якої росія та Україна намагаються довести використання заборонених хімічних речовин іншою стороною, недостатньо обґрунтовує відповідні звинувачення. Проте організація заявляє про «нестабільну ситуацію» і визнає «можливе» використання токсичних хімікатів як зброї.