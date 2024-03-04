Росія вчинила 1 068 хімічних атак від початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Російські війська застосовували іританти сльозогінної дії, споряджені отруйними хімічними речовинами. Вони забороні для бойових дій пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

Лише за лютий 2024 року росіяни 250 разів застосували хімічну зброю — зафіксували 244 випадки застосування осколкових гранат ВОГ, один випадок застосування газу та пʼять випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною.