Суд закрив справу за позовом Коломойського щодо націоналізації ПриватБанку

Господарський суд міста Києва 7 травня закрив провадження у справі за позовом олігарха Ігоря Коломойського про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку у грудні 2016 року.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Справу відкрили за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, ПриватБанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Суд закрив провадження у справі на підставі норм закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ — так званого антиколомойського закону.

Відповідно до цього закону, провадження з такими позовними вимогами підлягають закриттю. Позивачі вимагали повернути їм акції банку, однак закон це прямо забороняє, що й констатував суд, зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.