Верховний суд остаточно підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам

Велика палата Верховного суду підтвердила неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам.
Про це Національний банк України оголосив 15 лютого.
Суд залишив у силі ухвалу Господарського суду Києва від 2 червня 2021 року — тоді він закрив справу про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку у 2016 році (тоді держава купила банк за 1 гривню). Справу відкривали за позовом колишнього голови правління банку Олександра Дубілета. Він намагався оскаржити договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного ПриватБанку.
Голова Національного банку України Андрій Пишний нагадав, що, відповідно до закону, після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку державу як інвестора не можна позбавити права власності на акції цього банку, а самі акції не можна повернути попередньому власнику.
- У грудні 2019 року колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет подав до Господарського суду Києва позов до ПриватБанку. Він просив визнати недійсними договори купівлі-продажу акцій банку у 2016 році.
- 2 червня 2021 року Господарський суд Києва закрив цю справу, а Дубілет подав апеляцію. Північний апеляційний господарський суд 11 жовтня 2021 року задовольнив апеляцію і передав справу до суду першої інстанції для продовження розгляду. Кабінет міністрів України, ПриватБанк та Міністерство фінансів України подали касаційні скарги на рішення суду апеляційної інстанції. Так справа і опинилась на розгляді Великої палати Верховного суду.