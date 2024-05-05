МАГАТЕ відома інформація про підготовку російських операторів дронів на Запорізькій АЕС. Експерти на місці однак доказів не побачили

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму звіті за 3 травня 2024 року заявило, що ознайомилось з інформацією про розміщення російського навчального центру операторів дронів на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Агентство ознайомлене з даними про те, що біля шостого реактора і тренувального центру персоналу станції може бути база для навчання операторів дронів, але у звіті не згадує, що вона саме російська.

Експерти МАГАТЕ на місці «не побачили жодних доказів запуску безпілотників або наявності стартових майданчиків по периметру».

У звіті лише сказано, що у вівторок, 30 квітня, експерти агентства чули понад сто пострілів. Росіяни заявили, що нібито вели вогонь по безпілотниках, які літали поблизу навчального центру станції. Експерти достеменно підтвердити атаку дронів не змогли. Руйнувань і поранених не було.