МАГАТЕ відома інформація про підготовку російських операторів дронів на Запорізькій АЕС. Експерти на місці однак доказів не побачили

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму звіті за 3 травня 2024 року заявило, що ознайомилось з інформацією про розміщення російського навчального центру операторів дронів на окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Агентство ознайомлене з даними про те, що біля шостого реактора і тренувального центру персоналу станції може бути база для навчання операторів дронів, але у звіті не згадує, що вона саме російська.
Експерти МАГАТЕ на місці «не побачили жодних доказів запуску безпілотників або наявності стартових майданчиків по периметру».
У звіті лише сказано, що у вівторок, 30 квітня, експерти агентства чули понад сто пострілів. Росіяни заявили, що нібито вели вогонь по безпілотниках, які літали поблизу навчального центру станції. Експерти достеменно підтвердити атаку дронів не змогли. Руйнувань і поранених не було.
- У квітні 2024 року Запорізьку АЕС щонайменше тричі атакували дрони, повідомляло МАГАТЕ. Це сталося вперше з листопада 2022 року. Росіяни звинувачували у атаках Україну. Натомість український Генштаб заявляв, що росіяни планують на станції чергову провокацію «під чужим прапором».
- Головне управління розвідки Міноборони України розповіло «Бабелю», що росія використовує територію Запорізької АЕС як майданчик для тренування екіпажів FPV-дронів. Там працює школа операторів БпЛА «Архангел». Дрони запускають біля шостого реактора, тренувального центру персоналу та ставка-охолоджувача. Частина з них падала на території самої ЗАЕС, а деякі влучали в обладнання та купол енергоблока.
- 2 травня ГУР показав ймовірний відеодоказ того, що російські війська використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС. Відомство опублікувало відео з ворожого FPV-безпілотника, який летів над енергоблоками ЗАЕС. На відео є маркування UT4D.TT, тобто у війська його поставило Міноборони рф.