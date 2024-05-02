ГУР показав, як росіяни літають FPV-дронами над ядерними реакторами Запорізької АЕС

Головне управління розвідки Міноборони України отримало докази, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє ГУР.
Відео з ворожого FPV-безпілотника, яке отримали за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT. Це вказує, що дрон росіянам поставило Міністерство оборони рф.
Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних російських атак.
У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Черняк наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, адже Сили оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.
Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БпЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої ЗАЕС росіяни використовують для тренувань пілотів FPV-дронів ― цим займається так звана школа операторів БпЛА «Архангел», яку фінансує і курує Головне управління Генштабу ЗС росії.
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.
- На початку квітня 2024 року МАГАТЕ заявило, що Запорізьку АЕС щонайменше тричі атакували «невідомі дрони». Російська пропаганда звинуватила Україну (раніше за появу заяви МАГАТЕ). Агентство ж не називало сторону, що атакувала. Через удари пошкодилося обладнання для спостереження і звʼязку, обгоріла верхня частина купола шостого енергоблока — суттєвої шкоди не було.