ГУР показав, як росіяни літають FPV-дронами над ядерними реакторами Запорізької АЕС

Головне управління розвідки Міноборони України отримало докази, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє ГУР.

Відео з ворожого FPV-безпілотника, яке отримали за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT. Це вказує, що дрон росіянам поставило Міністерство оборони рф.

Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних російських атак.

У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Черняк наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, адже Сили оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БпЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої ЗАЕС росіяни використовують для тренувань пілотів FPV-дронів ― цим займається так звана школа операторів БпЛА «Архангел», яку фінансує і курує Головне управління Генштабу ЗС росії.