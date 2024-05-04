У В’єтнамі протягом квітня зафіксували понад 100 температурних рекордів

Останніми тижнями надзвичайна спека охопила Південну і Південно-Східну Азію. Лише у В’єтнамі зафіксували понад 100 температурних рекордів.

Про це передає France 24.

Національний центр гідрометеорологічних прогнозів опублікував звіт, який свідчить, що у квітні у В’єтнамі спостерігалися три хвилі високих температур. Наприкінці місяця ртутний стовпчик показував 44 °С у двох містах.

Вчені попереджають, що зміна клімату, спричинена діяльністю людини, призведе до більш частих, тривалих та інтенсивних хвиль спеки.

Загалом на 102 метеостанціях В’єтнаму зафіксували рекордні температури, температура в середньому на 2—4 °С вища ніж за той самий період минулого року.

У південній провінції Донг Най через спеку загинули сотні тисяч риб у водоймі. Тепер там вода ледь помітна під ковдрою з мертвої риби. Однак місцеві звинувачують у вимиранні риби ще й владу.

Вʼєтнамське метеорологічне агентство прогнозує ще спекотнішу погоду в травні. Очікується, що температура буде на 1,5—2,5 °С вища, ніж у попередні роки.

Тим часом у Бангладеш і М’янмі температура побила квітневі рекорди, а від початку року в Таїланді від теплового удару загинуло щонайменше 30 людей. До того ж високі температури частково стали причиною вибуху на складі боєприпасів у Камбоджі, від якого загинули 20 солдатів. Римо-католицькі єпископи на Філіппінах закликають вірян молитися за дощ і зниження температури після того, як спека змусила уряд закрити десятки тисяч шкіл.