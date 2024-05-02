Камбоджа звинуватила спеку у вибуху на складі боєприпасів, який убив 20 солдатів

Днями у Камбоджі стався вибух на складі боєприпасів, через який загинули 20 солдатів. Місцева влада назвала спеку однією з причин вибуху.

Про це передає BBC.

Офіційною версією вибуху наразі вважають поєднання несправних боєприпасів та надзвичайно спекотної погоди. У країні температура повітря сягає +43 °C.

Вибух боєприпасів зруйнував офісну будівлю, казарми, приватні будинки. Премʼєр-міністр Хун Мане заявив, що був «глибоко шокований» вибухом.

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Камбоджійська влада покриє витрати на поховання та виплатить компенсацію в розмірі $20 тисяч родинам загиблих. Поранені солдати отримають по $5 тисяч.