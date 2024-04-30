На Філіппінах через аномальну спеку висохла дамба — там показалися руїни давнього міста

Через потужну спеку на Філіппінах на півночі від столиці Маніли частково висохла дамба, відкривши руїни давнього міста Пантабанган. Його спеціально затопили у 1970-х роках, щоб створити водосховище.

Про це пише ВВС.

Місто інколи «виринає» з-під води в край суху і спекотну погоду — це неабияк приваблює туристів. Інженер державного агентства, яке експлуатує греблі країни, Марлон Паладін заявив, що зараз закінчився найдовший після будівництва дамби період, коли місто перебувало під водою.

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За офіційними даними, рівень води в регіоні вже впав майже на 50 метрів від звичайного рівня у 221 метр.

Аномальна спека порушила повсякденне життя мільйонів філіппінців: школи закрили, а офісним працівникам порадили залишатися вдома.

«У травні ми очікуємо більше призупинень занять через спеку. Ми спостерігаємо середню температуру понад +52 ℃, тож ви можете собі уявити, яким стресом це може бути для учнів», — сказав Ксерсес Кастро, радник з питань початкової освіти філіппінської організації «Врятуйте дітей».

Метеоролог державного бюро погоди Pagas Бенісон Естареджа прогнозує, що рівень води в регіоні продовжить падати, а температура зростатиме.