На Філіппінах через аномальну спеку зупинили навчання у тисячах шкіл

Потужна спека на Філіппінах негативно впливає на школярів. Через високу температуру школи призупиняють роботу, а в дітей з бідних регіонів нема змоги долучитись до онлайн-навчання.

Про це пише Reuters.

У різних регіонах Філіппін спека сягнула +50 ℃ через погодний феномен Ель-Ніньо, що огортає країну з березня по травень.

За даними міжнародного дослідження систем освіти Programme for International Student Assessment, Філіппіни посідають одне з найнижчих місць у світі з математики, природничих наук та читання, частково через роки неадекватного дистанційного навчання під час пандемії.

Міністерство освіти Філіппін повідомило, що тисячі шкіл призупинили навчання через спеку, що торкнулося понад 3,6 мільйона учнів.

«У травні ми очікуємо більше призупинень занять через спеку. Ми спостерігаємо середню температуру понад +52 ℃, тож ви можете собі уявити, яким стресом це може бути для учнів», — сказав Ксерсес Кастро, радник з питань початкової освіти філіппінської організації «Врятуйте дітей».

Діти особливо вразливі до хвороб, повʼязаних зі спекою, таких як запаморочення, блювота і непритомність, коли вони тривалий час перебувають під впливом екстремально високої температури, наголошує філіал організації «Врятуйте дітей — Філіппіни».

Учні та вчителі висловлюють занепокоєння щодо труднощів дистанційного викладання та навчання, особливо в бідних районах, де будинки не є сприятливими для навчання і можуть не мати доступу до якісного інтернет-звʼязку.