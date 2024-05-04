Система Patriot від Німеччини прибуде до України не раніше кінця червня

Система протиповітряної оборони Patriot, яку Німеччина збирається передати Україні, надійде до Сил оборони не раніше кінця червня.

Про це пише New York Times із посиланням на власні джерела.

Видання зазначило, що 70 українських військових проходитимуть навчання на базі у східній Німеччині — воно триватиме шість тижнів. Це набагато швидший курс, оскільки німецькі військові зазвичай проходять його за шість-девʼять місяців.

Після завершення навчання німецьким військовим зазвичай потрібно близько двох днів, щоб перевезти величезні ракетні установки, радар та інші частини до матеріально-технічного центру в Польщі та передати їх українській стороні для перевезення через кордон.

Очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня. Постачання цих систем протиповітряної оборони може збігтися з постачанням винищувачів F-16, припускає NYT.

За даними високопоставленого іспанського чиновника, ракети для Patriot з Іспанії прибули до Польщі 30 квітня, незабаром їх передадуть на український фронт.