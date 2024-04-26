Іспанія підтвердила, що відправить Україні ракети до Patriot. Танки Leopard очікуються до кінця червня

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні у форматі «Рамштайн» підтвердила рішення відправити Україні ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це йдеться в комюніке іспанського Міноборони.

За її словами, «комплект зенітних ракет-перехоплювачів Patriot великої дальності» прибуде на логістичну базу «протягом чотирьох днів».

Також Роблес озвучила іспанську допомогу, заплановану на наступні два місяці:

легкі й важкі кулемети;

захищені транспортні засоби на колесах;

броньовані машини піхоти;

протитанкові засоби;

гаубиці польової артилерії.

За цими поставками послідує передача різних систем протиповітряного спостереження і дистанційних станцій озброєння для захисту від безпілотників.

Міністерка оборони Іспанії додала, що підготовка нових танків Leopard до передачі Україні йде за планом, перші одиниці будуть готові до кінця червня.