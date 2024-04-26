Іспанія і Греція відмовилися передати Україні ЗРК Patriot, однак іспанці нададуть ракети до них

Іспанія відмовляється передавати Україні ЗРК Patriot, але надасть невелику кількість ракет до них, пише El Pais із посиланням на джерела. Міністерство оборони країни не хоче віддавати системи, оскільки іспанські Збройні сили недостатньо укомплектовані. Іспанія має три батареї Patriot, які вона купила в Німеччині у 2004 і 2014 роках.
Тим часом на початку тижня грецькі медіа писали, що Греція може надати Україні щонайменше один комплекс Patriot, якщо США запевнять країну в допомозі проти будь-якої загрози з боку Туреччини. Офіційно прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс каже, що ППО не надаватимуть.
«Ми не збираємося відправляти в Україну ні Patriot, ні С-300, хоча нас про це просили», — сказав він.
Ці новини зʼявилися після публікації Financial Times про те, що Греція та Іспанія перебувають під особливим тиском з боку ЄС та НАТО щодо надання Україні додаткових систем ППО. Лідери ЄС під час саміту в Брюсселі минулого тижня особисто закликали премʼєр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати Україні частину своїх систем ППО, оскільки їм не потрібна ця техніка так, як Україні.
Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військ виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону.
- З початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року країни Заходу надали Україні різні системи ППО, усі ракети можуть збивати лише американські ЗРК Patriot, яких в українських військових лише три. Наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський говорив, що передача Києву десяти ЗРК Patriot кардинально змінила б ситуацію у війні. У квітні він сказав, що Україні потрібно 25 систем Patriot, аби повністю закрити небо від повітряних атак. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово закликав іноземних партнерів передати Україні 5—7 систем Patriot і називав цю кількість мінімально необхідною.