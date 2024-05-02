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Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Дергачах — постраждали четверо дітей

Автор:
Софія Телішевська
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Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Дергачах Харківського району. За попередніми даними, постраждали четверо дітей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«До відбою тривоги не покидайте укриттів, можливі повторні удари КАБами», — наголосив він.

  • Росіяни щоденно обстрілюють Харківщину керованими авіаційними бомбами (КАБ). Напередодні вони вдарили по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Також під обстрілом був Київський район Харкова. Тоді двоє людей загинули, а шестеро дістали поранень.