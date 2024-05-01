Війська росії обстріляли Харків та селище Золочів в області. Є загиблі та поранені

Російські війська о 10-й ранку вдарили керованими авіаційними бомбами (КАБ) по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Також під обстрілом був Київський район Харкова.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що в селищі Золочів поранені троє чоловіків, дві жінки та 11-річний хлопець. Усім надано необхідну меддопомогу. Загиблими вважаються двоє людей — чоловік 64 років та 38-річна жінка.

Пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, понад 20 автівок. Один приватний будинок повністю знищений. Міністерство внутрішніх справ показало наслідки авіаудару, а прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Харкові стався «приліт» у приватний будинок на околиці міста, повідомив мер міста Ігор Терехов. Пошкоджені десять приватних будинків. Загиблих і поранених немає.

Також о 10:30 ворог завдав трьох ударів КАБами між Липцями й Веселим Харківської області. Попередньо, там теж без травмованих.